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Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor!

Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarında mücadele edecek olan , hazırlıklarını sürdürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:03
Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp, 18 Şubat Perşembe günü sona erecek.

Ay-yıldızlılar, grubundaki ilk maçını 8 Haziran Salı günü deplasmanda Kazakistan ile oynayacak.

Millilerin hazırlık kampı aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

(), (), , (), (), , (Fraport-), (Wacker Innsbruck), , Yusuf Can Esendemir, Enis Destan (Altınordu), Emre Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Nafican Yardımcı (Çorum), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor).

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