Aktüel haberler (27.08.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Aktüel haberler (27.08.2020)

Aktüel haberler (27.08.2020)

Aktüel haberler (27.08.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

LEO MESSI CITY YOLCUSU
Barcelona'dan ayrılmak için yönetime faks çeken , 'ye gidiyor. Kontratında "700 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan ve 1 yıllık mukavelesi kalan Arjantinli, ile görüştü. Sözleşmesinde bonservissiz bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Messi'nin Ada'ya giderek yeni bir tarih yazması bekleniyor. 33'lük yıldız İnter'le de anılıyor.

CLIPPERS 3-2 YAPTI
NBA play-off ilk turunda , Dallas'ı 154-111 yenerek seride 3-2 öne geçti. 35, Kawhi Leonard 32 sayı kaydetti. Batı Konferansı'ndaki diğer maçta Denver, Utah'ı 117-107 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi. Jamal Murray 42 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle takımını zafere taşıyan isim oldu.

RODRIGO, LEEDS'TE
İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United, flaş bir transfer yaptı. Leeds, İspanyol ekibi 'dan Rodrigo Moreno'yu, 10 milyonu bonus olmak üzere, toplam 40 milyon euro'ya kadrosuna kattı. 29 yaşındaki forvet, Valencia'da 220 maçta 59 gol attı. İspanya 'nda 22 maçta 8 kez ağları sarstı.

HABER TURU
NBA'de Milwaukee forması giyen 25 yaşındaki Giannis Antetokounmpo yılın savunma oyuncusu seçildi.
kokartlı hakem Arda Kardeşler, Kukesi-Sofia'nın 27 Ağustos'ta Avrupa Ligi'ndeki maçını yönetecek.
Efeler Ligi ekibi , Cizre'den libero Umut Özdemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Leicester City, Jamie Vardy ile el sıkıştı. 2012'den bu yana oynayan 33'lük golcü 2023'e kadar uzattı.
Dünya Moto3'te kaza yapan milli motosikletçi 'nün durumunun iyi olduğu açıklandı.

  1. 27.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (27.08.2020) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA