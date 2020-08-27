Aktüel haberler (27.08.2020)

LEO MESSI CITY YOLCUSU

Barcelona'dan ayrılmak için yönetime faks çeken Lionel Messi, Manchester City'ye gidiyor. Kontratında "700 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan ve 1 yıllık mukavelesi kalan Arjantinli, Pep Guardiola ile görüştü. Sözleşmesinde bonservissiz bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Messi'nin Ada'ya giderek yeni bir tarih yazması bekleniyor. 33'lük yıldız İnter'le de anılıyor.

CLIPPERS 3-2 YAPTI

NBA play-off ilk turunda Los Angeles Clippers, Dallas'ı 154-111 yenerek seride 3-2 öne geçti. Paul George 35, Kawhi Leonard 32 sayı kaydetti. Batı Konferansı'ndaki diğer maçta Denver, Utah'ı 117-107 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi. Jamal Murray 42 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle takımını zafere taşıyan isim oldu.

RODRIGO, LEEDS'TE

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United, flaş bir transfer yaptı. Leeds, İspanyol ekibi Valencia'dan Rodrigo Moreno'yu, 10 milyonu bonus olmak üzere, toplam 40 milyon euro'ya kadrosuna kattı. 29 yaşındaki forvet, Valencia'da 220 maçta 59 gol attı. İspanya Milli Takımı'nda 22 maçta 8 kez ağları sarstı.

HABER TURU

NBA'de Milwaukee forması giyen 25 yaşındaki Giannis Antetokounmpo yılın savunma oyuncusu seçildi.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Kukesi-Sofia'nın 27 Ağustos'ta Avrupa Ligi'ndeki maçını yönetecek.

Efeler Ligi ekibi İnegöl Belediyespor, Cizre'den libero Umut Özdemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Leicester City, Jamie Vardy ile el sıkıştı. 2012'den bu yana oynayan 33'lük golcü 2023'e kadar uzattı.

Dünya Moto3'te kaza yapan milli motosikletçi Deniz Öncü'nün durumunun iyi olduğu açıklandı.