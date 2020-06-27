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27 Haziran 2020, Cumartesi
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İlk maç ’la

İlk maç Macaristan’la

A 'ın 'nde oynayacağı maçların fikstürü açıklandı.

A 'ın 'nde oynayacağı maçların fikstürü açıklandı. İlk sınavına 3 Eylül'de karşısında çıkacak olan ay-yıldızlıların maç programı şöyle:
  1. 27.6.2020
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