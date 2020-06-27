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27 Haziran 2020, Cumartesi
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’dan dev destek

FIFA’dan dev destek

Dünya patronu, federasyonlara birer, konfederasyonlara ikişer milyon dolar hibe verecek. Toplam destek 1.5 milyar doları bulacak

, koronavirüs salgınının federasyonlar üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonucu üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı duyuruldu. Buna göre federasyonlara 1'er, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği belirtildi. Ayrıca her federasyona gelirinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Alınan kararlarla FIFA'nın toplam desteği 1.5 milyar doları bulacak.
  1. 27.6.2020
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