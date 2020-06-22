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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Ajax 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti

Ajax 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti

(Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi 'u kadrosuna kattı.

(Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi 'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Stekelenburg ile 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollandalı file bekçisinin 'de sezonun sona ermesinin ardından Ajax'a katılacağı kaydedildi.

Daha önce 2002-2011 yıllarında Ajax'ın kalesini koruyan Stekelenburg, Hollanda ekibiyle 3 şampiyonluk yaşamıştı.

  1. 22.06.2020
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