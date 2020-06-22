Ajax 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattı.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Stekelenburg ile 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hollandalı file bekçisinin İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Ajax'a katılacağı kaydedildi.
Daha önce 2002-2011 yıllarında Ajax'ın kalesini koruyan Stekelenburg, Hollanda ekibiyle 3 şampiyonluk yaşamıştı.
- 22.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ajax 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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