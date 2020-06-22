Japonya 2023 Kadınlar Dünya Kupası adaylığından vazgeçti
Japonya Futbol Federasyonu (JFA), 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildiğini duyurdu. Daha önce de Covid-19 salgını nedeniyle Brezilya da adaylıktan vazgeçtiğini açıklamıştı.
JFA'dan yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından oy birliğiyle çekilme kararı alındığı belirtildi.
Brezilya'nın ardından Japonya'nın da adaylıktan çekilmesiyle 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Kolombiya ile ortak adaylık başvurusu yapan Avustralya ve Yeni Zelanda yarışacak.
Brezilya Futbol Federasyonu, yaklaşık iki hafta önce aldığı kararla, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek kemer sıkma tedbirlerini göz önünde bulundurarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildiğini açıklamıştı.
LİGDE 10 TEMMUZ'DAN İTİBAREN TRİBÜNE SEYİRCİ ALINACAK
Öte yandan, Covid-19 salgını nedeniyle şubat ayında ertelenmesinin ardından 4 Temmuz'da yeniden başlayacak Japonya 1. Futbol Ligi'yle ilgili de yeni bir karar alındı. Buna göre, 10 Temmuz'dan itibaren yapılacak lig karşılaşmalarını taraftarlar, tribünlerden izleyebilecek. Seyircilerin maça kademeli olarak alınıp alınmayacağı konusunda ise bilgi verilmedi.
Japonya Profesyonel Beyzbol Ligi'nde de statlara aynı tarihten itibaren seyirci alınacak.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Japonya 2023 Kadınlar Dünya Kupası adaylığından vazgeçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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