Japonya 2023 Kadınlar Dünya Kupası adaylığından vazgeçti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Bir ülke daha Dünya Kupası adaylığından çekildi!

2023 Kadınlar adaylığından vazgeçti

Japonya 2023 Kadınlar Dünya Kupası adaylığından vazgeçti

Federasyonu (JFA), 2023 Kadınlar adaylığından çekildiğini duyurdu. Daha önce de Covid-19 salgını nedeniyle da adaylıktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

JFA'dan yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından 2023 Kadınlar adaylığından oy birliğiyle çekilme kararı alındığı belirtildi.

'nın ardından 'nın da adaylıktan çekilmesiyle 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliği için ile ortak adaylık başvurusu yapan ve yarışacak.

Brezilya Federasyonu, yaklaşık iki hafta önce aldığı kararla, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek kemer sıkma tedbirlerini göz önünde bulundurarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

LİGDE 10 TEMMUZ'DAN İTİBAREN TRİBÜNE SEYİRCİ ALINACAK

Öte yandan, Covid-19 salgını nedeniyle şubat ayında ertelenmesinin ardından 4 Temmuz'da yeniden başlayacak Japonya 1. Futbol Ligi'yle ilgili de yeni bir karar alındı. Buna göre, 10 Temmuz'dan itibaren yapılacak lig karşılaşmalarını taraftarlar, tribünlerden izleyebilecek. Seyircilerin maça kademeli olarak alınıp alınmayacağı konusunda ise bilgi verilmedi.

Japonya Profesyonel Beyzbol Ligi'nde de statlara aynı tarihten itibaren seyirci alınacak.



  1. 22.06.2020
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