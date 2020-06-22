Kızılyıldız'da alarm! 5 futbolcuda corona virüsü tespit edildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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'da alarm! 5 futbolcuda corona virüsü tespit edildi

Kızılyıldız'da alarm! 5 futbolcuda corona virüsü tespit edildi

Sırbistan Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden takımının 5 futbolcusunda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Bu oyunculardan 4'ünün belirti gösterdiği ifade edildi.

ekiplerinden 'ın 5 futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar ve Branko Jovicic'in test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Gobeljic, Jovancic, Petrovic ve Konatar'ın virüs belirtileri gösterdikleri için son lig maçında tedbir amacıyla stada gelmedikleri, Jovicic'in ise hiçbir belirti göstermemesine rağmen test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Takımdaki diğer futbolcu, teknik heyet, idareci ve çalışanların testlerinin ise negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan Sırbistan Süper Ligi, 30 Mayıs'ta yeniden başlamış, Kızılyıldız 2,5 aylık aradan sonraki ilk maçını kazanarak 31. şampiyonluğunu ilan etmişti.

  1. 22.06.2020
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