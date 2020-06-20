Paralar yattı

Mali sıkıntıda olan kulüplerimiz, koronavirüs günlerinde gelirler bıçak gibi kesilince zora düşmüşlerdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müjdeyi verdi. Kasapoğlu "Bazı sorunlar oldu ama TFF'nin gayretleri ve bizim yayıncı kuruluş ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kulüplere ödemeler başladı. Gelecek hafta da bir parti ödenecek. Spor camiası finansal açından bir açılım gerçekleştirmeli" ifadelerini kullandı.

ŞEFFAFLIK VE PROFESYONELLİK ÖNEMLİ

Yaşanan mali problemlerin sadece pandemiye bağlanamayacağını belirten Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüplerin artık daha dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu "Kulüpleriyle, federasyonlarıyla artık bakış açımız değişmeli. Şeffaflık ve profesyonellik önemli. Yönetimler için yeni yaklaşımlar konulması gerekiyor. Çünkü başarıda finansal perfromansta sürdürülebilirlik de bizim için önemli" diye konuştu.

FIRSAT YILIMIZ

"Önemli tesislere sahip bir ülkeyiz. Koronavirüs döneminde bırakın irtifa kaybını, sporumuz için fırsat yılı olacak. Bugünler geçecek ve çok daha güzel günlere kavuşacağız"

FEDA OLSUN

"Koronavirüs döneminde sporcularımızla iletişimimizi hiç koparmadık. Onlara hem moral desteği sağladık, hem ihtiyaçlarını giderdik. Sporcularımız için her şey feda olsun. Olimpiyatlar için şimdiden ciddi biçimde çalışıyoruz. Gençler bizim en büyük gücümüz"

REKABET İYİDİR

"Süper Lig başladı, TFF 1. Lig başladı. Tüm kulüplerimize başarı diliyorum. Rekabet ne kadar yoğun olursa kalite de o kadar yüksek olur. Yeter ki dostluk, centilmenlik olsun. Sahada korakor rekabet olabilir. Sonrasında kolkola yürüyebilmek önemli"

TRABZONSPOR'UN HAKKINI YEDİRMEYİZ

UEFA'dan Trabzonspor'a 1 yıl Avrupa Kupaları'na men cezası geldi. Biz bu cezanın haksız olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte Türk takımlarının, kulüplerinin, sporcularının uluslararası alanda hakkının yenmemesi ve mağdur edilmemeleri noktasında ciddi bir çabamız, gayretimiz var. İnanıyorum ki Türk takımlarının uluslararası platformdaki başarısı da inşallah önümüzdeki süreçte güçlenerek devam edecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile görüştüm. Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Süreci çok yakından takip ediyoruz."

İSTANBUL SEMBOL ŞEHİR

"Şampiyonlar Ligi finali bu sezon İstanbul'da oynanacaktı. İstanbul zaten sembol şehir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından itibaren İstanbul'a kazandırdıkları ortada. Finalin pandemiye rağmen İstanbul'da oynanması gündemdeydi. Ancak hem federasyonumuz hem turizmcilerimiz gelecek sezon seyircili oynanmasını istediler.