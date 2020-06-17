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17 Haziran 2020, Çarşamba
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bugün toplanıyor

UEFA bugün toplanıyor

'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı iki günlük yönetim kurulu toplantısı bugün başlayacak.

'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı iki günlük yönetim kurulu toplantısı bugün başlayacak. Toplantıda, 'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkındaki nihai kararın verilmesi bekleniyor.
  1. 17.6.2020
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