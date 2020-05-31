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31 Mayıs 2020, Pazar
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İlk seyircili maç

İlk seyircili maç

Ligi’nde Kaposvar- karşı karşıya gelirken, koronavirüs salgını sürecinde Avrupa’da oynanan ilk seyircili mücadele olarak tarihe geçti. Maçı konuk ekip kazandı.

derinden sarsan koronavirüs salgını, meşin yuvarlak aşkına engel olamıyor. Dünyada birçok sıkı tedbir alınarak başlatılan ve başlatılması düşünülen liglerde en dikkat çeken ülke oldu. Macaristan, koronavirüs sürecinde tarihi bir karşılaşmaya tanıklık etti. Macaristan Ligi'nde Kaposvar- karşı karşıya gelirken, koronavirüs salgını sonrası Avrupa'da oynanan ilk seyircili maç olarak tarihe geçti. Macaristan Hükümeti'nin yayımladığı genelge sonrasında taraftarlar, fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde tribünlerdeki yerlerine oturdular. Fiziksel mesafe kuralıyla oturulan ilk maç olarak da tarihe geçen mücadelede bu oturma düzeni ev sahibi ekibe yaramadı. Mücadeleyi puan tablosunda 7. sırada yer alan konuk ekip Zalaegerszeg, ligin dibine demir atan rakibi karşısında gibi net bir skorla galip tamamladı.
  1. 31.5.2020
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