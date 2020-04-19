38'lik Milan Baros emekli olacak mı? Kendisi açıkladı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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38'lik emekli olacak mı? Kendisi açıkladı

38'lik Milan Baros emekli olacak mı? Kendisi açıkladı

'ın eski yıldızlarından , ülkesi Çekya'da bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Takımı 'nın ambleminin yer aldığı bir maskeyle yayına katılan 38 yaşındaki golcü, futbola seyirciler önünde veda etmek istediğini söyledi.

'de bir dönem forması giyen efsane Çek futbolcu , ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Çekya Ligi'nde 'nın kaptanlığını yapan 38 yaşındaki yıldız, corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasını beklediğini ve kariyerini taraftarlar önünde noktalamak istediğini söyledi. İşte Baros'un açıklamalarından satı başları:

"DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE VEDA EDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM"

"Futbolu seyircilerin önünde bırakma fikri beni oynamak için ayakta tutuyor. Liglerin seyircisiz tamamlanma ihtimali garip bir durum. Her zaman dolu tribünler önünde futbola veda edeceğimi düşünüyordum. Şimdi ise öyle olacakmış gibi görünmüyor."

"BEDENİM BIRAKMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

"Durumun nasıl gelişeceğini izleyeceğim. Bir şekilde bu yaz bitirmeyi kabul edeceğiz ya da sonbaharda iki maç daha oynayacağız. Durum aynı zamanda sakatlık durumuma da bağlı olacak. Bedenim bana bırakmam gerektiğini söylemeye başladı."

"SALGIN 1 YIL SÜRERSE FUTBOL BU DURUMU KALDIRAMAZ"

"Kimse ne olacağını bilmiyor. Eğer salgın 1 yıl kadar sürerse bu durumu kaldıramaz. Ekonomiler çöker ve bazı sorunlar yaşanır."

  1. 19.04.2020
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