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14 Nisan 2020, Salı
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’den online kurs

TFF’den online kurs

ve işbirliği ile tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen Oyuncu ve , dün "" olarak başlatıldı.

ve işbirliği ile tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen Oyuncu ve , dün "" olarak başlatıldı. Kurs; TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, TFF FGD Eğitim Kurulu Koordinatörü Dr. Erden Or, TFF eğitmenleri ve Acıbadem Sports gözetiminde devam edecek.
  1. 14.4.2020
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