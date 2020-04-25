Van Persie'den olay sözler: Ona 'eziksin' dedikten sonra... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Van Persie'den olay sözler: Ona 'eziksin' dedikten sonra...

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe formasını terleten ve futbol hayatını sonlandırdığı Feyenoord'da forvet antrenörü olarak kariyerini sürdüren Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel ile yaşadığı diyalog gündeme damga vurdu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 00:21 Güncelleme: 25.04.2020 00:21
Van Persie'den olay sözler: Ona 'eziksin' dedikten sonra...


Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forvet antrenörü olarak kariyerini sürdüren Robin van Persie, Hollanda'da yayınlanan High Performance Podcast'e konuk oldu.

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Van Persie'den olay sözler: Ona 'eziksin' dedikten sonra...

Yayın esnasında Persie, Feyenoord U14 takımında forma giyen oğlu Shaqueel ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Van Persie'den olay sözler: Ona 'eziksin' dedikten sonra...

İŞTE VAN PERSIE'NİN O AÇIKLAMALARI

"Feyenoord U14'ün Ajax U14 ile karşılaştığı maçta Shaqueel'de kadrodaydı ancak yedek kulübesindeydi ve hiç ouyuna giremedi. Arabayla eve dönerken onu çok bitik gördüm."

Van Persie'den olay sözler: Ona 'eziksin' dedikten sonra...

"Çok üzgündü. Teknik direktörün haksızlık yaptığından dem vurdu, diğer takım arkadaşlarına suç buldu vs."

Van Persie'den olay sözler: Ona 'eziksin' dedikten sonra...

"Ben de ona, 'Shaqueel. Tam bir ezik gibi konuşuyorsun. Başkalarını suçlayacağına, sadece kendini suçla. Ancak, ben senin hangi noktalarda hatalı olduğun dışında her şeyi duydum. Kazananlar, kontrolü eline alanlardır. Onlar sadece kendilerini suçlarlar ve kendilerini geliştirirler. Sen de kendine sor bakalım, bir ezik misin yoksa kazanan mı?' dedim."

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