Transferde bomba çalım! Fenerbahçe’de flaş ayrılık...
Corona virüsü salgını nedeniyle kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayırma planları yapıyor. Kadroya katılacak yeni isimler için de kaynak oluşturmayı amaçlayan sarı-lacivertlilere teklifler de gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...
Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsporluk gelirleri gibi önemli maddi kaynaların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.