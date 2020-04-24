Transferde bomba çalım! Fenerbahçe’de flaş ayrılık... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Transferde bomba çalım! Fenerbahçe’de flaş ayrılık...

Corona virüsü salgını nedeniyle kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayırma planları yapıyor. Kadroya katılacak yeni isimler için de kaynak oluşturmayı amaçlayan sarı-lacivertlilere teklifler de gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

24 Nisan 2020 Cuma 17:48
Transferde bomba çalım! Fenerbahçe’de flaş ayrılık...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.

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Transferde bomba çalım! Fenerbahçe’de flaş ayrılık...

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsporluk gelirleri gibi önemli maddi kaynaların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.

Transferde bomba çalım! Fenerbahçe’de flaş ayrılık...

26 haftalık süreç sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalırken, önümüzdeki sezon için de kolları şimdiden sıvadı.

Transferde bomba çalım! Fenerbahçe’de flaş ayrılık...

Transfer yapabilmek için sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde, Falette, Hasan Ali, Tolga, Isla, Mehmet Ekici, Emre Belözoğlu gibi isimler sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında.

Transferde bomba çalım! Fenerbahçe’de flaş ayrılık...

Bu isimlerden takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauricio Isla için de teklifler gelmeye devam ediyor.

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