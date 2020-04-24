Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Frey'den açıklama geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Frey'den açıklama geldi

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Nürnberg'e kiralanan Micheal Frey'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu 3 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Almanya 2. Bundesliga ekibine kiralanmıştı ve Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği kesinlik kazanmamıştı. Alman basınına röportaj veren İsviçreli futbolcu transfer durumuyla ilgili gelen soruya cevap verdi.
24 Nisan 2020 Cuma 17:44 Güncelleme: 24.04.2020 17:44
Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Frey'den açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Zürih'ten kadrosuna kattığı Michael Frey, takımda gösterdiği performansla bekleneni veremedi.

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Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Frey'den açıklama geldi

Sarı-lacivertli takımın da üst üste kötü sonuçlar almasının ardından Michael Frey hedef tahtasına konmuştu.

Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Frey'den açıklama geldi

Fenerbahçe taraftarı tarafından istenmeyen adam ilan edilen İsviçreli futbolcu, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Nürnberg'e kiralandı.

Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Frey'den açıklama geldi

Kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek olan Michael Frey, hem transfer durumuyla hem de corona virüsü pandemisiyle ilgili Bild'e röportaj verdi.


İşte Michael Frey'in röportajından öne çıkan satır başları...

Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Frey'den açıklama geldi

"Bir aydan daha uzun süredir evdesin. Kulübün 2 haftadır küçük gruplar halinde ve belli kısıtlamalarla takım antrenmanları düzneleniyor. Bazı açılardan normale dönmek nasıl hissettiriyor?"

- Muhteşem bir his gerçekten. Çime ayak basmak beni çok mutlu etti. Dört duvar arasında ve kendi başına çalışmak, pek antrenman sayılmazdı doğrusu.

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