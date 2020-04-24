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Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Frey'den açıklama geldi
Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Nürnberg'e kiralanan Micheal Frey'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu 3 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Almanya 2. Bundesliga ekibine kiralanmıştı ve Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği kesinlik kazanmamıştı. Alman basınına röportaj veren İsviçreli futbolcu transfer durumuyla ilgili gelen soruya cevap verdi.
24 Nisan 2020 Cuma 17:44 Güncelleme: 24.04.2020 17:44
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"Bir aydan daha uzun süredir evdesin. Kulübün 2 haftadır küçük gruplar halinde ve belli kısıtlamalarla takım antrenmanları düzneleniyor. Bazı açılardan normale dönmek nasıl hissettiriyor?"
- Muhteşem bir his gerçekten. Çime ayak basmak beni çok mutlu etti. Dört duvar arasında ve kendi başına çalışmak, pek antrenman sayılmazdı doğrusu.
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