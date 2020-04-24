Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Frey'den açıklama geldi

"Bir aydan daha uzun süredir evdesin. Kulübün 2 haftadır küçük gruplar halinde ve belli kısıtlamalarla takım antrenmanları düzneleniyor. Bazı açılardan normale dönmek nasıl hissettiriyor?"

- Muhteşem bir his gerçekten. Çime ayak basmak beni çok mutlu etti. Dört duvar arasında ve kendi başına çalışmak, pek antrenman sayılmazdı doğrusu.