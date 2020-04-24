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Fenerbahçe'de sıcak saatler ve karar! Caner artı 3 transfer...
Fenerbahçe'de sezonun ilk devresinde görevinden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine antrenör arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetimden yapılacak transferlerle ilgili sürpriz bir adım geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, başta henüz Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayan Caner Erkin olmak üzere ilgilendiği futbolcularla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
24 Nisan 2020 Cuma 10:56
Güncelleme: 24.04.2020 10:56
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Süper Lig'de sezonun ilk yarısında alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, antrenör arayışına hız kesmeden devam ediyor.
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Sarı-lacivertli takım için yerli yabancı birçok antrenör gündeme gelirken, bir yandan da şampiyonluk şansı bu sene zora giren Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezonun yapılanmasına ilişkin transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bir karara vardı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi sezonu bitirmeden ve takımın başına getirilecek teknik direktörü belirlemeden hiçbir futbolcuyla transfer görüşmesine girmeyecek.
Sarı-lacivertlilerde daha önce Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Caner Erkin'e teklif götürüldüğü yönünde haberler çıkmıştı...
Ancak AytemizAlanyasporluN'Sakala'dan, Espanyol'luNaldo'ya, Caner Erkin'den, GersonRodrigues'e kadar birçok futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığı şeklinde iddialar ortaya atılmasına karşın Fenerbahçe'nin bağlayıcı bir adım atma niyetinde olmadığı öğrenildi.