Fenerbahçe'ye ikinci Kolarov şoku! Bu kez de... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Fenerbahçe'ye ikinci Kolarov şoku! Bu kez de...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz dönemin gözdesi Alexander Kolarov tekrar gündeme geldi. Mutlak bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar Sırp yıldızla o eksiği kapatmayı planlıyordu. Ancak Roma'nın deneyimli futbolcusunun tranfseri ikinci kez sekteye uğradı.
24 Nisan 2020 Cuma 09:33 Güncelleme: 24.04.2020 09:33
Fenerbahçe'ye ikinci Kolarov şoku! Bu kez de...

Sarı-lacivertli camianın uzun süredir gündeminde olan Sırp yıldız 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında yeniden listeye alan yönetimin planı geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine sekteye uğradı.

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Fenerbahçe'ye ikinci Kolarov şoku! Bu kez de...

Fenerbahçe sezon başı transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak alamadığı Aleksandar Kolarov'u yeni sezon kadrosuna dahil etmek istiyordu.

Fenerbahçe'ye ikinci Kolarov şoku! Bu kez de...

Yaz ayında İstanbul'a kadar gelen Sırp futbolcu sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşmıştı. Kolarov'un bonservis bedeli olmadan ayrılması üzerine plan yapan yönetim burada yanıldı.

Fenerbahçe'ye ikinci Kolarov şoku! Bu kez de...

Ardından Roma'yı ikna süreci başladı.Belli bir bonserviste anlaşılsa da bu sefer 34 yaşındaki oyuncudan indirim istenince transfer tıkandı.Bu transferin olmayışı belki de şampiyonluğa sebep oldu.

Fenerbahçe'ye ikinci Kolarov şoku! Bu kez de...

Hasan Ali Kaldırım da sakatlanınca maçların büyük bölümü gerçek bir sol bek olmadan tamamlandı. Bu nedenle sarı-lacivertliler yeni sezon için işi daha sıkı tutmaya karar verdi ve Kolarov harekatı tekrar başladı. Kesin olarak tüm limitler ve imkanlar yıldız futbolcu için zorlanacaktı.

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