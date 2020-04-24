Fenerbahçe'ye ikinci Kolarov şoku! Bu kez de...

Hasan Ali Kaldırım da sakatlanınca maçların büyük bölümü gerçek bir sol bek olmadan tamamlandı. Bu nedenle sarı-lacivertliler yeni sezon için işi daha sıkı tutmaya karar verdi ve Kolarov harekatı tekrar başladı. Kesin olarak tüm limitler ve imkanlar yıldız futbolcu için zorlanacaktı.