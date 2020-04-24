Fenerbahçe'ye ikinci Kolarov şoku! Bu kez de...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz dönemin gözdesi Alexander Kolarov tekrar gündeme geldi. Mutlak bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar Sırp yıldızla o eksiği kapatmayı planlıyordu. Ancak Roma'nın deneyimli futbolcusunun tranfseri ikinci kez sekteye uğradı.
24 Nisan 2020 Cuma 09:33
Güncelleme: 24.04.2020 09:33
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Sarı-lacivertli camianın uzun süredir gündeminde olan Sırp yıldız 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında yeniden listeye alan yönetimin planı geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine sekteye uğradı.
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Fenerbahçe sezon başı transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak alamadığı AleksandarKolarov'u yeni sezon kadrosuna dahil etmek istiyordu.
Yaz ayında İstanbul'a kadar gelen Sırp futbolcu sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşmıştı. Kolarov'un bonservis bedeli olmadan ayrılması üzerine plan yapan yönetim burada yanıldı.
Ardından Roma'yı ikna süreci başladı.Belli bir bonserviste anlaşılsa da bu sefer 34 yaşındaki oyuncudan indirim istenince transfer tıkandı.Bu transferin olmayışı belki de şampiyonluğa sebep oldu.
Hasan Ali Kaldırım da sakatlanınca maçların büyük bölümü gerçek bir sol bek olmadan tamamlandı. Bu nedenle sarı-lacivertliler yeni sezon için işi daha sıkı tutmaya karar verdi ve Kolarov harekatı tekrar başladı. Kesin olarak tüm limitler ve imkanlar yıldız futbolcu için zorlanacaktı.