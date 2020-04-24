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F.Bahçe'den transfer bombası! Gomis'e sordu

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de ligler ertelenmiş, kulüpler lige verilen arada transfer çalışmalarına hız vermişti. Transferde gaza basan takımların başında ise Fenerbahçe geliyor. Bu sezon şampiyonluğu mucizelere bırakan sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de gündeme gelen son yıldızı isim ise Türkiye ilgili bilgi almaya başladı. Yıldız futbolcu Türkiye'yi Gomis'e sordu... İşte o isim ve transferle ilgili tüm detaylar...

24 Nisan 2020 Cuma 06:41 Güncelleme: 24.04.2020 06:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





