F.Bahçe'den transfer bombası! Gomis'e sordu

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de ligler ertelenmiş, kulüpler lige verilen arada transfer çalışmalarına hız vermişti. Transferde gaza basan takımların başında ise Fenerbahçe geliyor. Bu sezon şampiyonluğu mucizelere bırakan sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de gündeme gelen son yıldızı isim ise Türkiye ilgili bilgi almaya başladı. Yıldız futbolcu Türkiye'yi Gomis'e sordu... İşte o isim ve transferle ilgili tüm detaylar...
24 Nisan 2020 Cuma 06:41
Güncelleme: 24.04.2020 06:41
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Fenerbahçe corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertlilerde tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor.
Sarı-lacivertliler bu bağlamda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise transfer için hevesli gözüküyor. Yıldız futbolcu Türkiye ile ilgili bilgi almak için BafetimbiGomis ile iletişime geçti.
GIOVINCO BOMBASI
Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Fenerbahçe'de bomba bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyad'da forma giyen 33 yaşındaki İtalyan golcü SebastianGiovinco'nun peşine düştü.