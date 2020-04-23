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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Liverpool devrede...

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada başlamıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Fenerbahçe'nin listesindeki en bomba isimin de sezon sonu Premier Lig'den geleceği iddia edilmişti. Sarı-laciverlilerin transfer listesindeki dünya yıldızı için Liverpool da devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler...

23 Nisan 2020 Perşembe 21:40 Güncelleme: 23.04.2020 21:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





