Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Liverpool devrede... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Liverpool devrede...

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada başlamıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Fenerbahçe'nin listesindeki en bomba isimin de sezon sonu Premier Lig'den geleceği iddia edilmişti. Sarı-laciverlilerin transfer listesindeki dünya yıldızı için Liverpool da devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler...
23 Nisan 2020 Perşembe 21:40 Güncelleme: 23.04.2020 21:40
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Liverpool devrede...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Liverpool devrede...

Yaşanan kötü gidişatın ardından lige verilen arada sarı-lacivertliler transfer konusunda kolları sıvamıştı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Liverpool devrede...

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlamıştı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Liverpool devrede...

Bu bağlamda Kanarya, dünya yıldızlarını listesine almıştı. Fakat Fenerbahçe'ye transferde şok bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Liverpool devrede...

LIVERPOOL DEVREDE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Willian'a sürpriz talip. The Sun gazetesinin haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kulübüyle yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşamayan Willian'a, yine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool talip oldu.

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