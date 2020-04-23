Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonu dönüyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonu dönüyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör. Sarı-lacivertliler takımın başına getireceği isim ile ilgili ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Geniş bir listeye sahip olan Fenerbahçe'de geniş çaplı araştırmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde transfer dışında flaş bir gelişme daha yaşandı. Yıldız futbolcunun sezon sonunda geri döneceği resmen açıklandı.
23 Nisan 2020 Perşembe 20:22 Güncelleme: 23.04.2020 20:22
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonu dönüyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle spor organizasyonları da iptal olmuştu.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonu dönüyor

Süper Lig'in de ertelenmesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonu dönüyor

Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonu dönüyor

Sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımın başına getirebileceği isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonu dönüyor

Transfer dışında Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

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