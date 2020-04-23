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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonu dönüyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör. Sarı-lacivertliler takımın başına getireceği isim ile ilgili ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Geniş bir listeye sahip olan Fenerbahçe'de geniş çaplı araştırmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde transfer dışında flaş bir gelişme daha yaşandı. Yıldız futbolcunun sezon sonunda geri döneceği resmen açıklandı.

23 Nisan 2020 Perşembe 20:22 Güncelleme: 23.04.2020 20:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





