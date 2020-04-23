Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sezon sonu dönüyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör. Sarı-lacivertliler takımın başına getireceği isim ile ilgili ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Geniş bir listeye sahip olan Fenerbahçe'de geniş çaplı araştırmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde transfer dışında flaş bir gelişme daha yaşandı. Yıldız futbolcunun sezon sonunda geri döneceği resmen açıklandı.
23 Nisan 2020 Perşembe 20:22
Güncelleme: 23.04.2020 20:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle spor organizasyonları da iptal olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in de ertelenmesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.
Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör...
Sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımın başına getirebileceği isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer dışında Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.