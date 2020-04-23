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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Skrtel şoku ve 64 milyon...
Fenerbahçe'yi yıkan haber! Skrtel şoku ve 64 milyon...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, corona virüsü salgını nedeniyle mali anlamda zorluk yaşayan kulüplerin başında geliyor. Ekonomik problemleri aşamamışken, Covid-19 salgınının mali yönleriyle mücadele etmeye çalışan sarı-lacivertlileri yıkan haber FIFA'dan geldi. Skrtel'in açtığı dava sonuçlanırken, sarı-lacivertli takımda 64 milyonluk büyük bir şok yaşanıyor.
23 Nisan 2020 Perşembe 11:01
Güncelleme: 23.04.2020 12:13
Fenerbahçe'de olumsuz tablo dağılmıyor... Sportif anlamda başarıdan uzak kalan sarı-lacivertliler mali anlamda da büyük sıkıntı yaşıyor.
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Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'ye yine kötü haber geldi.
Sarı-lacivertliler küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. O dönemde Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel maaş konusunda anlaşamamış ve takımdan ayrılmıştı.
Maaşında 2 milyon euroluk indirimi kabul etmeyen Slovak stoperle yollar ayrıldı ve yerine 3 transfer yapıldı.
Fenerbahçe, Martin Skrtel'in ayrılığının ardından stoper bölgesine yaptığı bu transferlerin hiçbirinden verim alamadı.