Fenerbahçe'yi yıkan haber! Skrtel şoku ve 64 milyon... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Skrtel şoku ve 64 milyon...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, corona virüsü salgını nedeniyle mali anlamda zorluk yaşayan kulüplerin başında geliyor. Ekonomik problemleri aşamamışken, Covid-19 salgınının mali yönleriyle mücadele etmeye çalışan sarı-lacivertlileri yıkan haber FIFA'dan geldi. Skrtel'in açtığı dava sonuçlanırken, sarı-lacivertli takımda 64 milyonluk büyük bir şok yaşanıyor.
23 Nisan 2020 Perşembe 11:01 Güncelleme: 23.04.2020 12:13
Fenerbahçe'yi yıkan haber! Skrtel şoku ve 64 milyon...


Fenerbahçe'de olumsuz tablo dağılmıyor... Sportif anlamda başarıdan uzak kalan sarı-lacivertliler mali anlamda da büyük sıkıntı yaşıyor.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Skrtel şoku ve 64 milyon...

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'ye yine kötü haber geldi.

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Skrtel şoku ve 64 milyon...

Sarı-lacivertliler küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. O dönemde Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel maaş konusunda anlaşamamış ve takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Skrtel şoku ve 64 milyon...

Maaşında 2 milyon euroluk indirimi kabul etmeyen Slovak stoperle yollar ayrıldı ve yerine 3 transfer yapıldı.

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Skrtel şoku ve 64 milyon...

Fenerbahçe, Martin Skrtel'in ayrılığının ardından stoper bölgesine yaptığı bu transferlerin hiçbirinden verim alamadı.

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