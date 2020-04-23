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23 Nisan 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe kolları şimdiden sıvadı. Son yıllarda özellikle savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde yönetim, defansın göbeğine yapacağı transferlerle sorunu kökten çözmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, biri Almanya'dan diğeri ise İspanya'dan olmak üzere iki yıldızı birden gündemine aldı. İşte detaylar...

23 Nisan 2020 Perşembe 07:29
Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!

Başarısız geçen bir sezonu daha geride bırakmak üzere olan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!

Özellikle stoper bölgesinde yaşanan büyük sorunlar sonrası sarı-lacivertli yönetim ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!

Simon Kjaer'den sonra aradaığı stoperi bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de bu seoznun büyük bölümünde asıl mevkisi ön libero olan Jailson stoper oynamak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!

Brezilyalı yıldız yaptığı hatalarla saç baş yoldurtmuştu.

Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami de bekleneni veremeyince devre arasında takımdan gönderilmişti.

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