Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe kolları şimdiden sıvadı. Son yıllarda özellikle savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde yönetim, defansın göbeğine yapacağı transferlerle sorunu kökten çözmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, biri Almanya'dan diğeri ise İspanya'dan olmak üzere iki yıldızı birden gündemine aldı. İşte detaylar...