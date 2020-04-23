Fenerbahçe'den stopere çifte bomba!

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe kolları şimdiden sıvadı. Son yıllarda özellikle savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde yönetim, defansın göbeğine yapacağı transferlerle sorunu kökten çözmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, biri Almanya'dan diğeri ise İspanya'dan olmak üzere iki yıldızı birden gündemine aldı. İşte detaylar...
23 Nisan 2020 Perşembe 07:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Başarısız geçen bir sezonu daha geride bırakmak üzere olan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle stoper bölgesinde yaşanan büyük sorunlar sonrası sarı-lacivertli yönetim ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor.
Simon Kjaer'den sonra aradaığı stoperi bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de bu seoznun büyük bölümünde asıl mevkisi ön libero olan Jailson stoper oynamak zorunda kalmıştı.
Brezilyalı yıldız yaptığı hatalarla saç baş yoldurtmuştu.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami de bekleneni veremeyince devre arasında takımdan gönderilmişti.