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Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza; kariyeri, Türkiye günleri, hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yaparken, teknik direktörlük konusunda da sinyal verdi. Alex, ayrıca Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Alex, "Türkiye'ye gittiğimde 27 yaşındaydım ve Parma ile tecrübem çok iyi değildi, işin nasıl gelişeceğini de bilmiyordum. Bu yüzden 9 yıl boyunca Fenerbahçe'de kaldım." dedi. İşte Alex'in açıklamaları...

22 Nisan 2020 Çarşamba 23:53 Güncelleme: 22.04.2020 23:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





