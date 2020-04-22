Alex de Souza'dan teknik direktörlük sinyali!
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza; kariyeri, Türkiye günleri, hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yaparken, teknik direktörlük konusunda da sinyal verdi. Alex, ayrıca Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Alex, "Türkiye'ye gittiğimde 27 yaşındaydım ve Parma ile tecrübem çok iyi değildi, işin nasıl gelişeceğini de bilmiyordum. Bu yüzden 9 yıl boyunca Fenerbahçe'de kaldım." dedi. İşte Alex'in açıklamaları...
22 Nisan 2020 Çarşamba 23:53
Güncelleme: 22.04.2020 23:53
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, kariyeri, Türkiye günleri, hedefleri ve unutamadıklarını anlattı.
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Teknik direktörlük yapmayı düşündüğünü dile getiren Alex, Fenerbahçe ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı'nın dikkat çeken sözleri:
"Yönetici olmam, teknik direktör olmayı ise düşünüyorum. Eğer Coritiba, benim takımı yönetecek kapasitede olduğumu düşünürse, görev alırım, bir problem olmaz."
"2003 yılında gerçekten harika oynadım. O yıl Ballon d'Or ve FIFA'nın en iyi ödüllerini sanırım Nedved ve Zidane almıştı, ancak ben de alabileceğimi düşünüyordum. Oynadığım oyundan memnundum ve buna layık olduğumu düşündüm."
"Futbol tarihinin en iyileri arasına kendini koymam. Brezilya futbolu çok iyi oyuncularla dolu ve ben 1 Dünya Kupası bile oynama şansı bulamadım. Dünya Kupası'nın ağırlığı çok fazla. Bu yüzden kendimi en iyiler arasına koyamam."