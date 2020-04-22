Fenerbahçe'de transfer kararı! Vedat Muriç için cevap... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de transfer kararı! Vedat Muriç için cevap...

Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriç gelişmesi... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun kadro yapılandırmasını planlayanlarken, mali olarak elini güçlendirmek adına Vedat Muriç kozunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıllarda Guiliano ve Josef satışıyla kadrosunu kuran, geçtiğimiz sezon da Eljif Elmas'ın Napoli'ye gönderilmesinin ardından transferlerini rahatlıkla gerçekleştiren Kanarya, bu kez de Vedat Muriç'in satışından büyük bir gelir bekliyor. Öte yandan Lazio Sportif Direktör Igli Tare, Fenerbahçe yönetimiyle transfer için iletişime geçerken, şoke eden bir cevapla karşı karşıya kaldı. İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriç için verdiği o karar ve yaşanan gelişmeler...
22 Nisan 2020 Çarşamba 11:37 Güncelleme: 22.04.2020 11:37
Fenerbahçe'de transfer kararı! Vedat Muriç için cevap...

Yeni kadro kurma çabasındaki Fenerbahçe'nin elindeki en önemli kaynak Vedat Muriç.

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Fenerbahçe'de transfer kararı! Vedat Muriç için cevap...

İlk sezon Fernandao, Giuliano ve Josef'ten elde edilen bonservis gelirleriyle takım kuran, bu sezon Elif Elmas'tan gelen parayla yeni yapılanmaya giden Ali Koç yönetimi, şimdi de Muriç kozunu oynamayı planlıyor.

Fenerbahçe'de transfer kararı! Vedat Muriç için cevap...

Avrupa'dan çok sayıda talibi olan Kosovalı golcü için en ciddi adımlar Tottenham ve Lazio tarafından atılmış durumda.

Fenerbahçe'de transfer kararı! Vedat Muriç için cevap...

İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için kapısını çaldığı sarı-lacivertlilerden bonservis ücretinde indirim talep etti.

Fenerbahçe'de transfer kararı! Vedat Muriç için cevap...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, dünya yıldızı Harry Kane'i elden çıkarmaya hazırlanan Tottenham'da ise menajer Mourinho'nun Muriç'i ısrarla istediği biliniyor.

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