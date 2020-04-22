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Fenerbahçe'de transfer kararı! Vedat Muriç için cevap...

Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriç gelişmesi... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun kadro yapılandırmasını planlayanlarken, mali olarak elini güçlendirmek adına Vedat Muriç kozunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıllarda Guiliano ve Josef satışıyla kadrosunu kuran, geçtiğimiz sezon da Eljif Elmas'ın Napoli'ye gönderilmesinin ardından transferlerini rahatlıkla gerçekleştiren Kanarya, bu kez de Vedat Muriç'in satışından büyük bir gelir bekliyor. Öte yandan Lazio Sportif Direktör Igli Tare, Fenerbahçe yönetimiyle transfer için iletişime geçerken, şoke eden bir cevapla karşı karşıya kaldı. İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriç için verdiği o karar ve yaşanan gelişmeler...

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:37 Güncelleme: 22.04.2020 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





