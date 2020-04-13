TFF'den "online" antrenör eğitimi
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF ve Acıbadem Sports'un iş birliğinde 20-23 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeni ile ertelenen kurs, "online" olarak başlatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü Kursu'nu "online" olarak gerçekleştiriyor.
Eğitim, 4 gün sürecek ve TFF Futbol Gelişim Direktörü (FGD) ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, TFF FGD Eğitim Kurulu Koordinatörü Dr. Erden Or, TFF eğitmenleri ve Acıbadem Sports gözetiminde gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda Türkiye'de bir ilk olan eğitime 36 kursiyer "online" olarak katılıyor. Eğitimde tüm kursiyerler birebir sunum ve sınav süreçlerinden geçerek sertifikalarını alabilecek.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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