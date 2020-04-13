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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'den "online" antrenör eğitimi

TFF'den "online" antrenör eğitimi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ve 'un iş birliğinde 20-23 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeni ile ertelenen kurs, "online" olarak başlatıldı.

(), Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü Kursu'nu "online" olarak gerçekleştiriyor.

Eğitim, 4 gün sürecek ve TFF Futbol Gelişim Direktörü () ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, TFF FGD Eğitim Kurulu Koordinatörü Dr. Erden Or, TFF eğitmenleri ve gözetiminde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Türkiye'de bir ilk olan eğitime 36 kursiyer "online" olarak katılıyor. Eğitimde tüm kursiyerler birebir sunum ve sınav süreçlerinden geçerek sertifikalarını alabilecek.

  1. 13.04.2020
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