Avrupa'da devam eden tek lig Belarus... Corona virüsün futbolu durduramadığı ülkede maçlar hala seyircili şekilde oynanıyor. Ancak 6 taraftar grubu birleşerek karşılaşmaları boykot ettikten sonra statlar eskisi gibi dolu değil. Geçen sezona göre ortalamalar yüzde 51 geriledi. Dinamo Brest başta olmak üzere birçok kulüp de önlemi karton taraftar da buldu. Böylece oyuncuların motivasyonunun düşmesi engelleniyor.

DÜNYA ONLARI İZLİYOR

Belarus Futbol Federasyonu, futbolseverlerin arşiv maçlarına hapsolduğu bu dönemde oyunlarını göz önüne serme fırsatını yakalamışken bunu değerlendirmeyi düşünüyor. Bu sebeble Belarus Ligi bundan böyle Youtube'den naklen yayınlanacak. Belaruslu yetkililer bu sayede liglerinin daha izlenir ve tanınır olmasını hedefliyor. Bazı futbolcular sağlıklarını hiçe sayan federasyona tepkili.