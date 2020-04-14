Karton taraftar
Belarus’ta maçlar seyircili şekilde oynanmaya devam ediyor. Boş kalan koltuklara karton taraftarlar konuyor. Ligleri Youtube’da yayınlanacak.
Avrupa'da devam eden tek lig Belarus... Corona virüsün futbolu durduramadığı ülkede maçlar hala seyircili şekilde oynanıyor. Ancak 6 taraftar grubu birleşerek karşılaşmaları boykot ettikten sonra statlar eskisi gibi dolu değil. Geçen sezona göre ortalamalar yüzde 51 geriledi. Dinamo Brest başta olmak üzere birçok kulüp de önlemi karton taraftar da buldu. Böylece oyuncuların motivasyonunun düşmesi engelleniyor.
DÜNYA ONLARI İZLİYOR
Belarus Futbol Federasyonu, futbolseverlerin arşiv maçlarına hapsolduğu bu dönemde oyunlarını göz önüne serme fırsatını yakalamışken bunu değerlendirmeyi düşünüyor. Bu sebeble Belarus Ligi bundan böyle Youtube'den naklen yayınlanacak. Belaruslu yetkililer bu sayede liglerinin daha izlenir ve tanınır olmasını hedefliyor. Bazı futbolcular sağlıklarını hiçe sayan federasyona tepkili.
- 14.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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