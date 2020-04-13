Corona virüsü futbolu da vurdu! Acı haber geldi...
Dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü futbolu da vurdu... Süper Lig'den de birçok isme bulaşan Covid-19, TFF 3. Lig'de top koşturan bir ismin de dayısının ölümüne neden oldu. İşte detaylar...
TFF 3. Lig 3. Grup'ta gol krallığı yarışında 20 golle zirvede yer alan Muğlasporlu Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk'ün koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Hayatını kaybeden Tuncay Öztürk'e Allah'tan rahmet, kaptanımız Muratcan ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 13.04.2020
- Real Sociedad antrenmanlara başlama kararından vazgeçti
- Türkiye Jokey Kulübü Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 50 bin liralık destek verdi
- Ve Mbaye Diagne kararını verdi! Galatasaray...
- Romelu Lukaku'dan Lautaro Martinez sözleri! 'Tam bir...'
- MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü futbolu da vurdu! Acı haber geldi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.