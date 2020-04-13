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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Corona virüsü futbolu da vurdu! Acı haber geldi...

Corona virüsü futbolu da vurdu! Acı haber geldi...

Dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü futbolu da vurdu... 'den de birçok isme bulaşan Covid-19, 3. Lig'de top koşturan bir ismin de dayısının ölümüne neden oldu. İşte detaylar...

3. Lig 3. Grup'ta gol krallığı yarışında 20 golle zirvede yer alan Muğlasporlu 'nın dayısı 'ün koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Hayatını kaybeden Tuncay Öztürk'e Allah'tan rahmet, kaptanımız Muratcan ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

  1. 13.04.2020
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