Willy Sagnol: Zidane'ın özrünü kabul etmedim!

Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımından arkadaşı Willy Sagnol, Fransız efsanenin 2006 Dünya Kupası finalinde Marco Materazzi'ye attığı kafanın ardından yaşananları anlattı ve Zidane'ın özrünü kabul etmediğini söyledi.

"ONUNLA KONUŞMAK İSTEMEDİM"

Radio Montecarlo'ya konuşan Sagnol, ''Maçtan sonra Zidane soyunma odasında özür diledi. Ancak ben özrünü kabul etmedim. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Onunla konuşmak istemedim. 10 dakikada 250 sigara içtim. 2 yıl boyunca hiç konuşmadık'' dedi.

Zidane'la bir sonraki görüşmesini anlatan Sagnol, ''2008'de evlendim ve eşim düğünümüze Zidane'ı da davet etmemi söyledi. Onu aradım ve sabah bir şeyler atıştırdık. İyi bir sohbetti'' diye konuştu.

Kariyerinde Saint Etienne, Monaco ve Bayern Münih formaları giyen Willy Sagnol 58 kez de Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı ve 2008'de futbol kariyerini noktaladı.