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11 Nisan 2020, Cumartesi
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: Zidane'ın özrünü kabul etmedim!

Willy Sagnol: Zidane'ın özrünü kabul etmedim!

Fransız efsane 'ın, 2006 finalinde İtalyan futbolcu 'ye attığı kafanın ardından kırmızı kart görmesi ve takımını şampiyonluktan etmesi tarihine geçmişti. Kariyerini o olayla noktalayan Zidane'ın arkadaşı , maç sonu soyunma odasında yaşananları anlattı. Sagnol, yıldız ismin herkesten özür dilediğini  ancak kendisinin özrü kabul etmediğini açıkladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'ın Fransa Milli Takımından arkadaşı , Fransız efsanenin 2006 finalinde 'ye attığı kafanın ardından yaşananları anlattı ve Zidane'ın özrünü kabul etmediğini söyledi.

"ONUNLA KONUŞMAK İSTEMEDİM"

Radio Montecarlo'ya konuşan Sagnol, ''Maçtan sonra Zidane soyunma odasında özür diledi. Ancak ben özrünü kabul etmedim. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Onunla konuşmak istemedim. 10 dakikada 250 sigara içtim. 2 yıl boyunca hiç konuşmadık'' dedi.

Zidane'la bir sonraki görüşmesini anlatan Sagnol, ''2008'de evlendim ve eşim düğünümüze Zidane'ı da davet etmemi söyledi. Onu aradım ve sabah bir şeyler atıştırdık. İyi bir sohbetti'' diye konuştu.

Kariyerinde , Monaco ve formaları giyen Willy Sagnol 58 kez de 'nda görev yaptı ve 2008'de kariyerini noktaladı.

  1. 11.04.2020
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