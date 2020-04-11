Willy Sagnol: Zidane'ın özrünü kabul etmedim!
Fransız efsane Zinedine Zidane'ın, 2006 Dünya Kupası finalinde İtalyan futbolcu Marco Materazzi'ye attığı kafanın ardından kırmızı kart görmesi ve takımını şampiyonluktan etmesi futbol tarihine geçmişti. Kariyerini o olayla noktalayan Zidane'ın milli takımdan arkadaşı Willy Sagnol, maç sonu soyunma odasında yaşananları anlattı. Sagnol, yıldız ismin herkesten özür dilediğini ancak kendisinin özrü kabul etmediğini açıkladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımından arkadaşı Willy Sagnol, Fransız efsanenin 2006 Dünya Kupası finalinde Marco Materazzi'ye attığı kafanın ardından yaşananları anlattı ve Zidane'ın özrünü kabul etmediğini söyledi.
"ONUNLA KONUŞMAK İSTEMEDİM"
Radio Montecarlo'ya konuşan Sagnol, ''Maçtan sonra Zidane soyunma odasında özür diledi. Ancak ben özrünü kabul etmedim. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Onunla konuşmak istemedim. 10 dakikada 250 sigara içtim. 2 yıl boyunca hiç konuşmadık'' dedi.
Zidane'la bir sonraki görüşmesini anlatan Sagnol, ''2008'de evlendim ve eşim düğünümüze Zidane'ı da davet etmemi söyledi. Onu aradım ve sabah bir şeyler atıştırdık. İyi bir sohbetti'' diye konuştu.
Kariyerinde Saint Etienne, Monaco ve Bayern Münih formaları giyen Willy Sagnol 58 kez de Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı ve 2008'de futbol kariyerini noktaladı.
- 11.04.2020
- Almanya'dan flaş hakem kararı! İstemeyene maç yok
- Oxford Üniversitesi corona virüsü aşısı için tarih verdi! Corona virüsü aşısı bulundu mu?
- Galatasaray'da Mariano'nun yerine Aurelio Buta geliyor
- Eski hakem Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı! "Taç atışı..."
- Celtic oyuncuları ve teknik heyetin maaşlarında indirime gidildi
- Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler
- Loris Karius'tan flaş Muslera itirafı! "İyi bir kaleci ama..."
- Aslıhan Doğan'dan gündem yaratacak açıklamalar! Fatih Terim ve Arda Turan için ne dedi?
- Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası yıldızlar yağacak
- Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Willy Sagnol: Zidane'ın özrünü kabul etmedim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.