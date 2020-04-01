Helal olsun size!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında halklar bütünleşip dayanışma gücünü ortaya çıkardı. Milli birlikberaberliğiyle bu konuda dünyada nam salmış bir toplum olarak Türk halkı da birbirine büyük bir fedakarlıkla destek olmaya çalışıyor. Bu paralelde önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na spor kulüplerimiz de kayıtsız kalmadı. İlk adımı atan kulüp Başakşehir olurken; diğer Süper Lig kulüpleri de geride kalmadı.

BAĞIŞLAR ARKA ARKAYA GELDİ

Başakşehir; yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların kampanyaya 2 milyon 14 bin liralık destek verdiğini açıkladı. Duyuruda, "Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Biz bize yeteriz" ifadeleri yer aldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 1 milyon TL bağışta bulunduklarını belirtirken; Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da 196 bin 600 TL ile katkı yaptıklarını söyledi. Denizli 120 bin TL, Çaykur Rize 195 bin 300 TL ile destek verirken; kulüp başkanı Hasan Kartal da 500 bin TL bağışladı.

TFF'DEN 2 MİLYON TL

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Türkiye Futbol Fedarasyonu da 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.