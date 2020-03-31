Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den yeni açıklama
Corona virüsü testi pozitif çıkan eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber yeni bir açıklama yayınladı. Instagram hesabından paylaştığı açıklamaya Işıl Reçber, "72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşehhürler, sevgiler..." ifadelerini ekledi.
COVID-19 testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, açıklama yaptı.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan corona virüsü, Türk spor camiasına da bulaştı. Son olarak efsane kaleci Rüştü Reçber'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Konuyla ilgili Işıl Reçber'den açıklama geldi.
Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı açıklamaya "72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşehhürler, sevgiler..." sözleriyle başladı.
"BELİRTİLERİ NORMAL"
Işıl Reçber, "Boyut değiştirmiş insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu; Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin öyle ise şanslısınız değilse vakit kaybedersiniz...
Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli, boğazda, burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği bölgeye ilerliyor yani akciğerler ve anında hızlıca konaklıyor, çoğalıyor, zatürre başlıyor. Sonra ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce, saatlerce, sıtma nöbeti gibi soğuk soğuk. Daha önce yaşanmamış hissedilmemiş görülmemiş tuhaf belirtiler, ağır halsizlik yorgunluk, iştahsızlık.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den yeni açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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