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31 Mart 2020, Salı
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Haberler Futbol Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den yeni açıklama!

'in eşi 'den yeni açıklama

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den yeni açıklama

Corona virüsü testi pozitif çıkan eski milli futbolcu 'in eşi yeni bir açıklama yayınladı. hesabından paylaştığı açıklamaya Işıl Reçber, "72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşehhürler, sevgiler..." ifadelerini ekledi.

COVID-19 testi pozitif çıkan 'in eşi , açıklama yaptı.

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan corona virüsü, Türk spor camiasına da bulaştı. Son olarak efsane kaleci Rüştü Reçber'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Konuyla ilgili Işıl Reçber'den açıklama geldi.

Işıl Reçber, hesabından yaptığı açıklamaya "72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşehhürler, sevgiler..." sözleriyle başladı.

"BELİRTİLERİ NORMAL"

Işıl Reçber, "Boyut değiştirmiş insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu; Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin öyle ise şanslısınız değilse vakit kaybedersiniz...

Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli, boğazda, burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği bölgeye ilerliyor yani akciğerler ve anında hızlıca konaklıyor, çoğalıyor, zatürre başlıyor. Sonra ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce, saatlerce, sıtma nöbeti gibi soğuk soğuk. Daha önce yaşanmamış hissedilmemiş görülmemiş tuhaf belirtiler, ağır halsizlik yorgunluk, iştahsızlık.



  1. 31.03.2020
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