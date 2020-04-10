Cezayir'e corona virüsü desteği Zinedine Zidane'dan! Cezayir'e tıbbi ekipman yardımında bulundu - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Cezayir'e corona virüsü desteği Zinedine Zidane'dan!

'e desteği 'dan! Cezayir'e tıbbi ekipman yardımında bulundu

Cezayir'e corona virüsü desteği Zinedine Zidane'dan! Cezayir'e tıbbi ekipman yardımında bulundu

salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Ekonomik olarak zor durumda olan ülkelere ise iş insanları, sporcular ve diğer devletler el uzatıyor. Spor camiasından birçok gerçekleşti. Bu bağışlara son olarak 'in başarılı Teknik direktörü katıldı. Zidane, 'deki Becaye vilayetine 5 ünitesi yatağı bağışladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle dünyaca ünlü isimler hastanelere yardımlarda bulunuyor. 'in başarılı Teknik direktörü 'da bu isimlerden birisi. Corona virüsü salgını sürecinde zor zamanlar geçiren 'e destekte bulunan Zidane, Cezayir'deki Becaye vilayetine 5 ünitesi yatağı bağışladı.

VALİLİK ZINEDINE ZIDANE'IN YARDIMINI AÇIKLADI

Becaye Valisi Ahmed Mabed yaptığı yazılı açıklamada, Zinedine Zidane Yardım Derneğinin, Cezayir'i de etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele için bölgedeki hastanelere "solunum cihazlarının da yer aldığı tam teşekküllü 5 yoğun bakım ünitesi yatağı" bağışında bulunduğunu belirtti.

ZINEDINE ZIDANE KİMDİR?

Futbol efsanesi Zidane, Cezayir'in Becaye vilayetinden Fransa'nın Marsilya şehrine göç etmiş bir ailenin oğlu olarak 1972 yılında doğdu. Kariyeri boyunca Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Zidane, bir zamanlar top koşturduğu Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini yürütüyor.

CEZAYİR'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınında, Cezayir'de şu ana kadar 235 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1666 olarak açıklandı.

  1. 10.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cezayir'e corona virüsü desteği Zinedine Zidane'dan! Cezayir'e tıbbi ekipman yardımında bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA