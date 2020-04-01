Avustralya'dan corona virüsü kararı! Maaşlar ödenmeyecek - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan corona virüsü kararı! Maaşlar ödenmeyecek

Avustralya'dan corona virüsü kararı! Maaşlar ödenmeyecek

Futbol A Ligi takımları ve 'tan sonra de oyuncuları ve çalışanlarına maaş veremeyecek.

basınında çıkan haberlere göre, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınından dolayı liglere ara verilmesiyle yeterli geliri olmayan , oyuncularına ve çalışanlarına ücret ödemeyi bıraktı.

Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) daha önce ve takımlarında forma giyen futbolcuların ödemelerinin kesildiğini duyurmuştu.

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  1. 01.04.2020
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