Ünlü virolog Van Ranst'tan flaş açıklama! "UEFA bu sezon..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Ünlü virolog Ranst'tan flaş açıklama! " bu sezon..."

Ünlü virolog Van Ranst'tan flaş açıklama! "UEFA bu sezon..."

Corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı merak edilirken, 'nın konu hakkında görüşüne başvurduğu Belçikalı virolog Marc Ranst flaş açıklamalarda bulundu. UEFA ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran , UEFA'nın ligleri iptal etmeye sıcak baktığını söyledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Avrupa ve diğer ülkelerde corona virüsü salgını nedeniyle duran liglerinin geleceği hakkında Belçikalı virolog Marc Ranst'tan flaş bir iddia geldi.

'nın, liglerin geleceği ile ilgili görüşüne başvurduğu , basınına yaptığı açıklamada UEFA'nın liglerin iptal edilmesine sıcak bakmaya başladığını kaydetti. Belçikalı virolog yaptığı açıklamada, "UEFA, bu sezon futbol oynamanın mümkün olmadığını görmeye başladı, bunu fark ettim. Benimle yapılan görüşmede aldığım izlenim bu" dedi.

UEFA'nın, ligleri iptal etme kararı alan Belçika ve diğer ülkeleri yargılayamayacağını belirten Van Ranst, şu ifadeleri kullandı:

"FUTBOL MAÇLARI BU DURUMDA DÜŞÜNÜLECEK SON ŞEY!"
Kimse Belçika'yı ligleri iptal etme kararı verirse yargılayamaz. Maçların tekrar başlaması için 3-4 haftalık bir çalışma gerekiyor, bunu anlıyorum.

Futbol, şu anda dünyadaki en önemli konulardan biri ancak dürüst olmak gerekiyor: Futbol maçları ya da müzik festivalleri gibi büyük kalabalıkların bir araya geleceği organizasyonlar, düşünülecek son şey olacaktır.

Finaller seyircisiz oynanabilir, bu mümkün ancak insanların maçlardan önce başka yerlerde toplanmayacağını kimse garanti edemez. Eğer böyle garantiler verilmezse, bu maçların da oynanması zor.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 19:35
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