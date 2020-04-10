Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Ligler oynanacak mı?
Son dakika: TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, liglerin oynanıp oynanmayacağı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yardımcı yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, UEFA'nın corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin oynatılmasını istediğini açıkladı.
Servet Yardımcı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Belçika liglerin tescil edilmesi konusunda duyuru yapmıştı. Ancak bu kararı 24 Nisan'a ertelediler. 23 Nisan'daki UEFA yönetim kurulunun durumuna göre tekrardan kararı gözden geçirecekler. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor."
"UEFA, tescil edilen ligin takımlarını önümüzdeki sezon organizasyonlara dahil etmeyebilir. Böyle bir karar alabilir. Çünkü UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. Bu ay gerçekleşecek toplantılarda her şey netleşecek."
"UEFA, bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor. Sonuçları, 21 Nisan itibariyle görmüş olacağız. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor."
- 10.04.2020
- Güncelleme: 10.04.2020 18:24
- Gürcan Bilgiç: Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil
- EURO 2020'de ev sahipleri değişecek mi? UEFA açıkladı
- John Terry resmen şov yaptı! Top sektirme akımına o da katıldı
- Ali Çamdalı: Başakşehir ile oynadığımız final maçını unutamıyorum
- Tilbe Şenyürek: Fenerbahçe'de hak ettiğim süreleri bulamadım
- Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...
- Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe...
- İşte corona virüsü böyle yayılıyor! Şok görüntü...
- Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...
- İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları! İlginç detay...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Ligler oynanacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.