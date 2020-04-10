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10 Nisan 2020, Cuma
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Son dakika: 'dan flaş karar! Ligler oynanacak mı?

Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Ligler oynanacak mı?

Son dakika: Başkanvekili , liglerin oynanıp oynanmayacağı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yardımcı yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 'nın corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin oynatılmasını istediğini açıkladı.

Servet Yardımcı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

" liglerin tescil edilmesi konusunda duyuru yapmıştı. Ancak bu kararı 24 Nisan'a ertelediler. 23 Nisan'daki yönetim kurulunun durumuna göre tekrardan kararı gözden geçirecekler. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor."

"UEFA, tescil edilen ligin takımlarını önümüzdeki sezon organizasyonlara dahil etmeyebilir. Böyle bir karar alabilir. Çünkü UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. Bu ay gerçekleşecek toplantılarda her şey netleşecek."

"UEFA, bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor. Sonuçları, 21 Nisan itibariyle görmüş olacağız. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor."

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 18:24
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