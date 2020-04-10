Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Ligler oynanacak mı?

Servet Yardımcı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Belçika liglerin tescil edilmesi konusunda duyuru yapmıştı. Ancak bu kararı 24 Nisan'a ertelediler. 23 Nisan'daki UEFA yönetim kurulunun durumuna göre tekrardan kararı gözden geçirecekler. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor."

"UEFA, tescil edilen ligin takımlarını önümüzdeki sezon organizasyonlara dahil etmeyebilir. Böyle bir karar alabilir. Çünkü UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. Bu ay gerçekleşecek toplantılarda her şey netleşecek."

"UEFA, bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor. Sonuçları, 21 Nisan itibariyle görmüş olacağız. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor."