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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Tevez’den yıldızlara çağrı

Tevez’den yıldızlara çağrı

Arjantinli dünya yıldızı , milyonlar kazanan futbolculara çağrıda bulundu.

Arjantinli dünya yıldızı , milyonlar kazanan futbolculara çağrıda bulundu. 36 yaşındaki golcü, "Herhangi bir futbolcu 6 ay veya bir yıl maaş almadan hayatını sürdürebilir. Ancak sabahtan akşama kadar çalışan işçiler için böyle değil. Futbolcular herkese yardım etmeli" açıklamasında bulundu.
  1. 4.4.2020
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