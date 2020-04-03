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03 Nisan 2020, Cuma
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’ten dev destek

Şenol Güneş’ten dev destek

 'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz ' kampanyasına spor camiasından destek sürüyor.

'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz ' kampanyasına spor camiasından destek sürüyor. A 1 milyon TL, Ankaragücü 100, ve Alanya ise 500'er bin TL bağışladı.

  1. 3.4.2020
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