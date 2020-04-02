Dünyayı saran koronavirüs salgınında tüm sportif faaliyetlere ara verilirken henüz ülkemizde ligler ertelenmeden altyapı ve spor okulu çalışmalarını durduran Karşıyaka, genç futbolcu adaylarına online eğitim veriyor.
Liglere ara verilmeden önce Spor Toto Bölgesel Gelişim U17 Ligi ve U16 Ligi'nde zirve yarışı veren yeşil kırmızılılarda sahalardan uzak kalan bu takımların oyuncuları antrenmanlarını bireysel olarak evlerinden uzaktan eğitimle sürdürüyor.
Oyuncularla bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden interaktif bir şekilde canlı görüntülü bağlantı yapan Karşıyaka'da U17 takımına Antrenör Utku Baş, U16 takımına ise antrenör Tugan Özküçükler online eğitim veriyor. Tüm futbolcular bu antrenmanlara Karşıyaka eşofmanlarıyla katılıp antrenörlerin talimatlarını bire bir yerine getiriyor. Karşıyaka'da teknik heyetin belirlediği özel program dahilinde evde çalışan A takım oyuncaları saha antrenmanlarına liglerin yeniden başlangıç tarihi belli olduktan sonra başlayacak.
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Karşıyaka'da uzaktan eğitim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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