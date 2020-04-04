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04 Nisan 2020, Cumartesi
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’dan çağrı

Ronaldo’dan çağrı

ekibi 'in başkanlığını yapan Brezilyalı efsane futbolcu , corona virüsü için İnsanların sorumluluk göstermesi gerektiğini belirtip, "Yapılacak en iyi şey evde kalmak ve yetkililerin uyarılarını dinlemek. Ben de bunu yapıyorum" dedi.

La Liga ekibi 'in başkanlığını yapan Brezilyalı efsane futbolcu , corona virüsü için İnsanların sorumluluk göstermesi gerektiğini belirtip, "Yapılacak en iyi şey evde kalmak ve yetkililerin uyarılarını dinlemek. Ben de bunu yapıyorum" dedi.
  1. 4.4.2020
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