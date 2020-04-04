Haziranda başlayabilir

Türkiye Futbol Federasyonu, herkesin merakla beklediği liglerin ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yaptı. Federasyon liglerin 19 Mart'ta tatil edilmesinden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve UEFA ile koordineli bir şekilde çalıştığı kaydedildi. Önceliğin sporcu, futbola hizmet eden bireyler ve taraftarların sağlığı olduğu kaydedilirken, insan hayatından taviz verilmeyeceği belirtildi.

10 FARKLI SENARYO HAZIR

TFF, UEFA'NIN 2019-20 sezonunun sağlık bir şekilde tamamlanmasını istediğini duyurdu. UEFA'nın 55 üye ülke federasyonuyla bu konuyu görüştüğü ve ne kadar gecikme olursa olsun tamamlanması yönünde karar aldığını bildirdi. Bu nedenle mayıs ayının ilk haftasında TFF'nin tekrar toplanacağı, liglerin de sporcuların hazırlık süreci göz önüne alınarak haziran başında oynanabileceği ifade edildi. 10 alternatifli senaryonun olduğu da kaydedildi.

PSİKOLOJİ ÖNEMLİ

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Fiziksel yeterliliği evet halledebilirsin ama zihinsel olarak, psikolojik olarak sadece sporcuların değil, tüm halkın nasıl bir durumda olduğunu herkes biliyor" şeklinde konuştu.

TFF'DEN KORONA AÇIKLAMASI

Dünya koronavirüse karşı topyekün bir savaş halinde. TFF Sağlık Kurulu da konuyla ilgili bir bilgilendirme yazısı geçti:

Kişilerin birbirleriyle temasının azaltılması, mümkün olan her şartta tamamen kesilmesi (izolasyon) için gerekli uyarılar yapılıyor.

Kamu ve özel kurumlarda çalışan personelin çalışma saatlerinin kısaltılması, nöbetleşe çalışma programları, çalışması elzem olanlar dışındakilerin idari izinli sayılması, evden çalışma vb. uygulamalarla kendini gösteren koruyucu önlemler neticesinde kişilerin temasları azaltılmıştır.

Hastalığın belirtileri çeşitlilik göstermekle birlikte başlıca ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve zorlanarak nefes alma olarak sayılabilir.