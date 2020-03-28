İşte yeni sezon öncesi gerçekleşen transferler!
Corona virüsü salgını nedeniyle hemen hemen bütün ligler askıya alındı ve FIFA, transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe hazırlanırken gelecek sezon için bazı transferler daha önceden gerçekleşmişti. İşte yeni sezonda takım değiştirmesi kesinleşen yıldızlar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle futboldaki hemen hemen her organizasyon askıya alındı. Liglerin de ertelenmesi ile birlikte belirsizliğin hakim olduğu futbol camiasında, transfer döneminin ne zaman başlayıp biteceği tartışma konusu olmuştu. Konuya ilişkin çalışmalarını yürüten FIFA'nın ilk planı yaz transfer dönemini her ligin biteceği tarihten itibaren 31 Aralık'a kadar sürdürmek.
Öte yandan yeni sezon öncesi bazı transferler de çoktan gerçekleşmişti. İşte Fransız basınından L'Equipe'in derlediği o transferler...
HAKIM ZIYECH
4 sezondur Ajax forması giyen ve dev kulüplerin radarında olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in transferi için Chelsea ile 40 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştı.
SOFYAN AMRABAT
Hellas Verona forması giyen Amrabat, Fiorentina'ya 20 milyon Euro karşılığında transfer oldu.
DEJAN KULUSEVSKI
Bonservisi Atalanta'da olan ancak Parma'da forma giyen 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Dejan Kulusevski, 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu.
EVER BANEGA
Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega da yeni sezonda takım değiştirmesi kesinleşen isimlerden. Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Al-Shabab ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştı.
ANTHONY
Hakim Ziyech'i Chelsea'ye yollayan Ajax çok geçmeden oyuncunun yerini doldurdu. Hollanda temsilcisi, Sao Paulo'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Anthnoy'i 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.
PEDRINHO
Corinthians'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 20 milyon Euro bedelle Benfica'ya transfer oldu.
YAN COUTO
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Yan Couto'yu 5 yıllığına renklerine bağladı.
TRINCAO
Braga forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Trincao, 31 milyon Euro bedelle Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 11:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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