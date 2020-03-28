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28 Mart 2020, Cumartesi
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İşte yeni sezon öncesi gerçekleşen transferler!

İşte yeni sezon öncesi gerçekleşen transferler!

Corona virüsü salgını nedeniyle hemen hemen bütün ligler askıya alındı ve , dönemi tarihlerinde değişikliğe hazırlanırken gelecek sezon için bazı transferler daha önceden gerçekleşmişti. İşte yeni sezonda takım değiştirmesi kesinleşen yıldızlar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle futboldaki hemen hemen her organizasyon askıya alındı. Liglerin de ertelenmesi ile birlikte belirsizliğin hakim olduğu futbol camiasında, döneminin ne zaman başlayıp biteceği tartışma konusu olmuştu. Konuya ilişkin çalışmalarını yürüten 'nın ilk planı yaz transfer dönemini her ligin biteceği tarihten itibaren 31 Aralık'a kadar sürdürmek.

Öte yandan yeni sezon öncesi bazı transferler de çoktan gerçekleşmişti. İşte Fransız basınından L'Equipe'in derlediği o transferler...

HAKIM ZIYECH

4 sezondur Ajax forması giyen ve dev kulüplerin radarında olan Faslı futbolcu 'in transferi için ile 40 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştı.


SOFYAN AMRABAT

Hellas Verona forması giyen Amrabat, 'ya 20 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

DEJAN KULUSEVSKI

Bonservisi Atalanta'da olan ancak Parma'da forma giyen 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Dejan Kulusevski, 35 milyon Euro bonservis bedeliyle 'a transfer oldu.

EVER BANEGA

'ın uzun süre peşinden koştuğu Arjantinli orta saha oyuncusu da yeni sezonda takım değiştirmesi kesinleşen isimlerden. Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Al-Shabab ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştı.


ANTHONY

Hakim Ziyech'i Chelsea'ye yollayan Ajax çok geçmeden oyuncunun yerini doldurdu. temsilcisi, 'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Anthnoy'i 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

PEDRINHO

Corinthians'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 20 milyon Euro bedelle Benfica'ya transfer oldu.

YAN COUTO

ekiplerinden , 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 'yu 5 yıllığına renklerine bağladı.

TRINCAO

Braga forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Trincao, 31 milyon Euro bedelle Katalan devi 'ya transfer oldu.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 11:01
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