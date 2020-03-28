İşte yeni sezon öncesi gerçekleşen transferler!

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle futboldaki hemen hemen her organizasyon askıya alındı. Liglerin de ertelenmesi ile birlikte belirsizliğin hakim olduğu futbol camiasında, transfer döneminin ne zaman başlayıp biteceği tartışma konusu olmuştu. Konuya ilişkin çalışmalarını yürüten FIFA'nın ilk planı yaz transfer dönemini her ligin biteceği tarihten itibaren 31 Aralık'a kadar sürdürmek.

Öte yandan yeni sezon öncesi bazı transferler de çoktan gerçekleşmişti. İşte Fransız basınından L'Equipe'in derlediği o transferler...

HAKIM ZIYECH

4 sezondur Ajax forması giyen ve dev kulüplerin radarında olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in transferi için Chelsea ile 40 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştı.





SOFYAN AMRABAT

Hellas Verona forması giyen Amrabat, Fiorentina'ya 20 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

DEJAN KULUSEVSKI

Bonservisi Atalanta'da olan ancak Parma'da forma giyen 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Dejan Kulusevski, 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu.

EVER BANEGA

Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega da yeni sezonda takım değiştirmesi kesinleşen isimlerden. Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Al-Shabab ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştı.





ANTHONY

Hakim Ziyech'i Chelsea'ye yollayan Ajax çok geçmeden oyuncunun yerini doldurdu. Hollanda temsilcisi, Sao Paulo'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Anthnoy'i 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

PEDRINHO

Corinthians'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 20 milyon Euro bedelle Benfica'ya transfer oldu.

YAN COUTO

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Yan Couto'yu 5 yıllığına renklerine bağladı.

TRINCAO

Braga forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Trincao, 31 milyon Euro bedelle Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu.