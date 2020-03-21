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21 Mart 2020, Cumartesi
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’da küme düşme kalktı

Japonya’da küme düşme kalktı

'da koronavirüs salgınından dolayı oluşan olumsuzluklar neticesinde 1, 2 ve 3. liglerinde küme düşme sistemi kaldırıldı.

'da koronavirüs salgınından dolayı oluşan olumsuzluklar neticesinde 1, 2 ve 3. liglerinde küme düşme sistemi kaldırıldı. Japonya Ligi resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1, 2 ve 3. futbol liglerinde bu sezon küme düşmenin kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca 2. ligde 2 ve 3. ligde 2 takımın bir üst lige yükseleceği ifade edildi.
  1. 21.3.2020
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