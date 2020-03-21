Gelecek sezona da sıçrayabilir!
İngiltere'de futbol karşılaşmaları 3 Nisan tarihine kadar ertelenmişti. Virüsün İngiltere'deki yayılma oranına göre gelecek sezon lig maçları seyircisiz başlayabilir.
İngiltere'de futbol karşılaşmaları 3 Nisan tarihine kadar ertelenmişti. Virüsün İngiltere'deki yayılma oranına göre gelecek sezon lig maçları seyircisiz başlayabilir. İngiltere'de her geçen gün virüsün yayılması futbol federasyonu ve kulüplerde büyük bir endişe yaratmasına sebep oldu. Daily Mirror'un haberine göre, İngiltere Premier Lig ve alt ligler gelecek sezon seyircisiz oynanabilir. EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin ertelenmesi sonrasında 3 Nisan tarihinde başlaması planlanan İngiltere Premier Lig'in yeniden erteleneceği de gelen haberler arasında.
MANU MAĞDUR ETMEYECEK
Manchester United, kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda maç günü ve diğer geçici çalışanlarının maaşlarını ödeyecek. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 3 binden fazla geçici çalışanı olan Manchester United, bu dönemde yaklaşık olarak 1 milyon pound tutarında ödeme yapacak.
ÖRNEK DAYANIŞMA
Ertelemeler nedeniyle dünyada kulüpler büyük maddi zarara uğrarken, bazı futbolcular da takımlarıyla dayanışma içine girdiler. Alman 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Mönchengladbach'ın oyuncuları, destek amacıyla maaşlarından feragat ettiklerini açıkladılar. Mönchengladbach'dan sonra Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim, Bremen ve Mainz 05'in de dayanışma amaçlı benzer bir uygulamayı görüştüğü bildiriliyor.
- 21.3.2020
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