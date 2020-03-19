Y.Zelanda’da flaş karar
Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, koranavirüs nedeniyle 1. Lig'i şu anki puan durumuyla tescil etti.
Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, koranavirüs nedeniyle 1. Lig'i şu anki puan durumuyla tescil etti. Lider Auckland City'yi şampiyon ilan eden federasyon, en yakın takipçisi Team Wellington'ın da Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığını açıkladı.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Y.Zelanda’da flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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