Y.Zelanda’da flaş karar

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, koranavirüs nedeniyle 1. Lig'i şu anki puan durumuyla tescil etti. Lider Auckland City'yi şampiyon ilan eden federasyon, en yakın takipçisi Team Wellington'ın da Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığını açıkladı.