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19 Mart 2020, Perşembe
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Y.Zelanda’da flaş karar

Y.Zelanda’da flaş karar

, koranavirüs nedeniyle 1. Lig'i şu anki puan durumuyla tescil etti.

, koranavirüs nedeniyle 1. Lig'i şu anki puan durumuyla tescil etti. Lider Auckland City'yi şampiyon ilan eden federasyon, en yakın takipçisi Team Wellington'ın da Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığını açıkladı.

  1. 19.3.2020
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