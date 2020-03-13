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13 Mart 2020, Cuma
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’dan acil cağrı

UEFA’dan acil cağrı

Koronavirüsün tüm dünyada yayılmasının ardından da harekete geçti. UEFA yetkilileri, de dahil olmak üzere yerel ve uluslararası organizasyonların iptalini görüşmek için 55 üye federasyonu toplantıya çağırdı.

Koronavirüsün tüm dünyada yayılmasının ardından da harekete geçti. UEFA yetkilileri, de dahil olmak üzere yerel ve uluslararası organizasyonların iptalini görüşmek için 55 üye federasyonu toplantıya çağırdı. Toplantının da 17 Mart'ta video konferans yoluyla gerçekleştirileceği açıklandı. 2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden , , ve 'da virüsün çok görülmesinin de UEFA'nın bu kararında etkili olduğu kaydedildi.
  1. 13.3.2020
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