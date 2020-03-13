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13 Mart 2020, Cuma
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’ndan büyük hızmet

Spor Bakanlığı’ndan büyük hızmet

, milli sporculara burs verecek vakıf üniversiteleriyle anlaşmaya devam ediyor. Son olarak 24 ile daha protokol imzalanırken, anlaşma sağlanan kurum sayısı 52'ye çıktı.

, milli sporculara burs verecek vakıf üniversiteleriyle anlaşmaya devam ediyor. Son olarak 24 ile daha protokol imzalanırken, anlaşma sağlanan kurum sayısı 52'ye çıktı. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Bu mutabakatla milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Böylece, önemli bir sıkıntıyı çözüme kavuşturduk. Sporcularımızın, akademik kariyer yapmak ile spora devam etmek arasında ikilem yaşamasının önüne geçtik" ifadelerini kullandı.
  1. 13.3.2020
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