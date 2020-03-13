Dünya şokta
Koronavirüs, spor sahalarını da vurdu... Basketbolun en önemli organizasyonları durduruldu. La Liga’da maçlar askıya alındı. Real Madrid’li futbolcu ve basketbolcular karantinaya alındı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, spor sahalarını da vurdu. Son iki günde farklı branşlarda birçok sporcuda bu virüse rastlanırken, organizasyonlar da askıya alınmaya başladı. İşte virüs nedeniyle alınan kararlar:
Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert'te virüs çıkmasıyla NBA maçları durduruldu.
THY Euroleague ve 7DAYS EuroCup geçici olarak askıya alındı.
Real Madrid'li bir basketbolcuda virüs çıktı. Aynı komplekste çalışan futbolcular da karantinaya alındı.
Bisiklet golf, rugby, judo, Formula 1, tenis, beyzbol, masa tenisi ve kış sporlarında birçok organizasyon iptal edildi.
Uluslararası Basketbol Federasyonu, tüm maçları erteledi.
İspanya, Hollanda ve Norveç'te lig karşılaşmaları askıya aldı.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'de 3 oyuncuda virüs saptandı.
Formula 1 takımlarından McLaren, Avustralya Grand Prix'sinden çekildiğini açıkladı.
Fransa League 1 ve 2'de oynanacak tüm maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.
Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland olmak üzere çoğu Asya ülkesi futbol liglerini ve tüm müsabakaları süresiz şekilde erteledi.
FIFA, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran'da oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçlarını erteledi.
RONALDO İTALYA'YA DÖNMEDİ
İtalya'da tüm spor müsabakaları süresiz olarak tatil edildi. Juventus'ta Daniele Rugani'de korona virüs çıkmasının ardından Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo karantinaya alındı ve İtalya'ya dönmeyeceğini açıkladı.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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