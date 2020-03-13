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13 Mart 2020, Cuma
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&’den dev imza

TFF&MEB’den dev imza

Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen ’nin açılmasını sağlayacak ile TFF arasındaki protokol imza töreni, bugün Riva’da 11.00’de gerçekleşecek.

Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen 'nin açılmasını sağlayacak ile TFF arasındaki protokol imza töreni, bugün Riva'da 11.00'de gerçekleşecek. Dev proje, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TFF Başkanı 'in imzalarıyla hayata geçecek.
  1. 13.3.2020
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