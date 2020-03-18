2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol FIFA resmen açıkladı! Bir turnuva daha ertelendi

2021 Kupası ertelendi!

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi!

Uluslararası Federasyonları Birliği (), 2021 yılında 'de düzenlenmesi planan FIFA Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından 'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nı, CONMEBOL'un ise 2020 Copa America'yı bir yıl ertelenmesinin ardından da organizasyonların çakışmaması adına Kupası'nı erteleme kararı aldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen konsey toplantısının ardından FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında 'de düzenlenmesi planan FIFA Kulüpler 'nın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Organizasyonun hangi tarihte yapılacağı ile ilgili bilginin ise gelecekteki toplantılarda verileceği ifade edildi.

INFANTINO: DÜNYA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SAĞLIK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

FIFA Başkanı Infantino aldıkları karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya benzeri görülmemiş bir sağlık sorunuyla karşı karşıya ve açıkça küresel ve kolektif bir tepki gerekiyor. İş birliği, karşılıklı saygı ve anlayış, tüm karar alıcıların bu önemli zamanda akıllarında bulundurması gereken yol gösterici ilkeler olmalıdır" ifadelerini kullandı.

  1. 18.03.2020
  2. Güncelleme: 18.03.2020 23:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN