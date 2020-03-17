UEFA: 30 Haziran'a kadar yerel ligler tamamlanacak
EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteleyen UEFA, kulüp organizasyonları ve yerel liglerle ilgili kararını da açıkladı. UEFA'dan yapılan duyuruda, şartların uygun olması halinde kulüp organizasyonlarının en geç 30 Haziran'a kadar tamamlanacağı ifade edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü toplantı kararı alan UEFA, EURO 2020'nin 2021 yazına ertelendiğini açıklamıştı. Ayrıca Avrupa Ligi finalinin 24 Haziran, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin de 27 Haziran'da oynanacağı duyurulmuştu.
UEFA son olarak yerel liglerle ilgili de flaş bir açıklamada bulundu. Resmi siteden yapılan açıklamada koronavirüs salgınının kontrol alınması halinde en geç 30 Haziran'a kadar yerel liglerin tamamlanacağı belirtildi.
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA: 30 Haziran'a kadar yerel ligler tamamlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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