UEFA: 30 Haziran'a kadar yerel ligler tamamlanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü toplantı kararı alan UEFA, EURO 2020'nin 2021 yazına ertelendiğini açıklamıştı. Ayrıca Avrupa Ligi finalinin 24 Haziran, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin de 27 Haziran'da oynanacağı duyurulmuştu.

UEFA son olarak yerel liglerle ilgili de flaş bir açıklamada bulundu. Resmi siteden yapılan açıklamada koronavirüs salgınının kontrol alınması halinde en geç 30 Haziran'a kadar yerel liglerin tamamlanacağı belirtildi.