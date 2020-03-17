UEFA: 30 Haziran'a kadar yerel ligler tamamlanacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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: 'a kadar yerel ligler tamamlanacak

UEFA: 30 Haziran'a kadar yerel ligler tamamlanacak

'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteleyen , kulüp organizasyonları ve yerel liglerle ilgili kararını da açıkladı. UEFA'dan yapılan duyuruda, şartların uygun olması halinde kulüp organizasyonlarının en geç 'a kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü toplantı kararı alan , 'nin 2021 yazına ertelendiğini açıklamıştı. Ayrıca Avrupa Ligi finalinin 24 Haziran, 'daki Şampiyonlar Ligi finalinin de 27 Haziran'da oynanacağı duyurulmuştu.

UEFA son olarak yerel liglerle ilgili de flaş bir açıklamada bulundu. Resmi siteden yapılan açıklamada koronavirüs salgınının kontrol alınması halinde en geç 'a kadar yerel liglerin tamamlanacağı belirtildi.

  1. 17.03.2020
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