Merih Demiral'a sürpriz! Kadın Milli Takımı forma hediye etti | İZLEYİN
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı ve Beşiktaş'ın oyuncusu Didem Karagenç, yıldız futbolcumuz Merih Demiral'a tüm takımın imzasının bulunduğu milli formayı hediye etti. Demiral, bu sürpriz için Didem Karagenç'e teşekkür etti ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Merih Demiral'a güzel bir sürpriz geldi. Milli takım kaptanı Didem Karagenç, tüm takımın imzasının bulunduğu formaya 'Geçmiş olsun Demir adam, iyi ki doğdun' yazdı.
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